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Царьград

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Раненых лечили бинтом, здоровых — пытали: Тяжёлый рассказ русского бойца, вернувшегося из плена

Раненых лечили бинтом, здоровых — пытали: Тяжёлый рассказ русского бойца, вернувшегося из плена

В украинском плену наших бойцов, если они были ранены, лечили бинтом, а здоровых пытали. О том, как это было, рассказал один из военных, которому удалось вернуться домой.

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Комментарии
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Амара Карпова
хохлы это озверевшие скоты💩💩💩
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22 час.
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