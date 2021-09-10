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Вопросы к присвоению Путиным главе МЧС Зиничеву звания «Герой России»

Вопросы к присвоению Путиным главе МЧС Зиничеву звания «Герой России»

Какая-то очень мутная история выходит вокруг уже бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Во-первых, как так вышло, что ФСОшник, очень близко знакомый с Путиным и про которого говорили, как о возможном преемнике Путина, ни дня не работавший по теме МЧС становится главой МЧС? Это единственный вопрос, имеющий четкий ответ: исключительно по принципу личной преданности и знакомство […] The post Вопросы к присвоению Путиным главе МЧС Зиничеву звания "Герой России" first appeared on echo-ua.

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