Какая-то очень мутная история выходит вокруг уже бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Во-первых, как так вышло, что ФСОшник, очень близко знакомый с Путиным и про которого говорили, как о возможном преемнике Путина, ни дня не работавший по теме МЧС становится главой МЧС? Это единственный вопрос, имеющий четкий ответ: исключительно по принципу личной преданности и знакомство […] The post Вопросы к присвоению Путиным главе МЧС Зиничеву звания "Герой России" first appeared on echo-ua.