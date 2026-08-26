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Царьград

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«Я советский человек»: пьяный мигрант осквернил Вечный огонь и взял каску

«Я советский человек»: пьяный мигрант осквернил Вечный огонь и взял каску

В подмосковном Реутове разгорелся скандал, вызвавший ярость местных жителей.Пьяный мигрант залез на плиту мемориального комплекса с Вечным огнем, схватил каску и, пошатываясь, начал выкрикивать что-то несуразное.

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