«Я советский человек»: пьяный мигрант осквернил Вечный огонь и взял каску

В подмосковном Реутове разгорелся скандал, вызвавший ярость местных жителей.Пьяный мигрант залез на плиту мемориального комплекса с Вечным огнем, схватил каску и, пошатываясь, начал выкрикивать что-то несуразное.
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