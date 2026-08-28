Ozon превращает пункты выдачи в небольшие логистические центры

Ozon начнет размещать товары непосредственно в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Компания заявила , что более 80 тысяч точек по всей России смогут использоваться как небольшие логистические центры: товары будут храниться там, отображаться на витрине Ozon и доставляться покупателям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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