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Ozon превращает пункты выдачи в небольшие логистические центры

Ozon начнет размещать товары непосредственно в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Компания заявила , что более 80 тысяч точек по всей России смогут использоваться как небольшие логистические центры: товары будут храниться там, отображаться на витрине Ozon и доставляться покупателям.

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