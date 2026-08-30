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Ивановские новости

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В Ивановской области продают здание набойной мануфактуры за 50 тысяч рублей

В Ивановской области продают здание набойной мануфактуры за 50 тысяч рублей

В Кохме на продажу выставили объект культурного наследия федерального значения. Цена — 50 тысяч рублей за 500 квадратных метров.

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