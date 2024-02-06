Для волонтеров, задействованных в голосовании за объекты благоустройства в Нижегородской области, предусмотрена мотивационная программа

Волонтерский центр Нижегородской области при поддержке регионального правительства разработал мотивационную программу для волонтеров, которые зарегистрируются для помощи жителям в ходе проведения рейтингового голосования за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».