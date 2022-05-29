Почему мужчины знакомятся, а потом пропадают?

Век интернета приучил нас знакомиться в социальных сетях, просто потому что это удобно и легко. Не так страшно быть отвергнутым, можно выбирать партнера для датинга по множеству параметров, среди которых возраст, внешность, интересы.
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