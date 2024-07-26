Северокорейский хакер устроился в американскую компанию. Первым делом он поставил троян на рабочий ПК

Удаленный сотрудник, нанятый компанией KnowBe4 в качестве инженера-программиста в ее внутренней ИТ-команде, оказался хакером из КНДРКомпания KnowBe4, специализирующаяся на кибербезопасности, столкнулась с серьезной угрозой после того, как на должность инженера-программиста был принят поддельный северокорейский ИТ-специалист: злоумышленник использовал украденное удостоверение личности и фальсифицированную фотографию, измененную с помощью искусственного интеллекта.