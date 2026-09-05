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Россиянка отсудила более 100 тыс. рублей за угрозы и оскорбления в домовом чате

Россиянка отсудила более 100 тыс. рублей за угрозы и оскорбления в домовом чате

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Суд в Твери частично удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала компенсацию морального вреда от двух соседок за оскорбления в домовом чате, с ответчиц взыскано 125 тысяч рублей.

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