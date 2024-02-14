Постпред КНР в ООН призвал США прекратить поставки ВСУ и начать переговоры с РФ

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить "подливать масло в огонь" поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и начать переговоры с Россией.
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