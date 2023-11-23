МИД Британии доверили идеально невменяемому кандидату

@ ZUMA Press/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Бывший премьер Великобритании, сторонник напористого противостояния России Дэвид Кэмерон вернулся в большую политику, чтобы возглавить британский МИД, обезглавленный после крупного скандала.
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