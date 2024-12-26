В Абхазии после 1 января введут новый график отключения электричества

Длительность веерных отключений электричества в Абхазии могут нарастить после новогодних праздников в связи с нехваткой гуманитарных поставок электричества из России, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, пишет агентство РИА Новости.