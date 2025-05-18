Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

Россия продолжает ставить целью «полную капитуляцию» Украины в ходе конфликта. К такому выводу пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
И отмены искусственной территории.
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
ВозвращенииРоссии Новороссиис Одессой  Николаевым и другими  русскими городами и сёлами  обеспечит мир на века!!!!!!
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10 час.
С С
Окраина должна стать маленькой окраиной огромной России навсегда. А в Конституции РФ закрепить невозможность таких &quot;территориальных подарков&quot; впредь.
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6 час.
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