Хуторская сверхдержава не сложилась

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаХуторская сверхдержава не сложилась Песня об украинской «аграрной сверхдержаве» зазвучали одновременно с ускорением деградации промышленности страны.Вернуться к статье319НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДобрый ЧеловекУкраина, США .... Германия трубопровод .... своей же страны нет.Михаил ЕршовОт своей страны ток территория пока осталась.Альбина КолесниковаА что в своей стране и так видим.Игорь КузнецовИменно так. Только агрохолдинги могут быть конкурентноспособными, а фермерство - это для немногих, которые могут платить за "чистую" продукцию с высокой себестоимостью. И госдотации в аграрный сектор должны быть, как в Европе и в США. В России это поняли в начале 2000-х, на Украине и в Грузии до сих пор не поймут.ААнатолийФермерская Польша в 30х годах даже Германию пугала своими парадами в Берлине. Воинственные пшеки "дужа замоцными " себя считали. А в 39-м эта, исполосованная наделами земельными, фермерская Польша за две недели разбита была. А правители ещё раньше сбежали. Нынешняя Окраина мне чем-то эту Польшу напоминает. Надеждой на чернозем, и только, что-ли?Игорь КузнецовЕщё можно вспомнить что Польша не разрешила РККА пройти на помощь Чехословакии. Потом и сама поплатилась - поделили между Германией и СССР, который просто вернул себе западные земли и передвинул границу на Запад.ААнатолийА из современности можно отметить, как эта страна её правителями быстро переобувается. В зависимости от выгоды. Лучшими друзьями Польши были англичане. Ангельцы! И вдруг прыжок через океан к американцам. Почувствовали выгоду. Быть в ЕС, но вылизывать США. В ЕС это учуяли и требуют Польшу выгнать. По крайней мере начали давить экономически. Штрафами, требованиями не выделять дотации и т. д. Поделом!Natalija OsmininaЧитаю разумный пост. Думаю, кто автор? - Игорь Кузнецов)) Смешно.Игорь КузнецовПоляки вообще офигели. Приняли как и мы что их законодательство выше брюссельского :-) Ну мы то понятно, 90-е прошли, приняли поправки к Конституции 93-го года, но они же в ЕС состоят. Теперь штраф им назначили - за каждый день пока закон не пересмотрят - 1 миллион евро :-)Игорь КузнецовСмешно что в Польше запретили показывать фильм "Четыре танкиста и собака".Natalija OsmininaСмешные события в Польше только начинат раскручиваться)) Все еще впереди. Апокалипсис мать его...)))СРСтоянов РафПри таком президенте и правительстве типа Кубай-Кудлай вряд ли что-либо здесь может сформироваться. Отстой, спустившейся со сцены шутов. Ничего за пазухой, кроме стремления покрасоваться и наворовать, а затем слинять в США или Израиль. Вот и "вся, письня вся, писня кончилася", где жи истинный ХОХОЛ? Когда будет думать и править своей страной?ААнатолийНа Окраине никогда не было государства и государственников людей. Были хмельницкие, мазепы, бандеры, щербицкие. кучмы, порошенки. Это хитрожопые южные люди. Помесь ужей и свиней. Результат виден сегодня. И будет опять это Гуляй-поле хитро вы...но и выброшено. Это уже видно по поведению англосаксонских их друзей.Алексей ГригорьевСначало пусть автор посмотрит на наш аграрный сектор, а потом критикует. А сравнивать его есть с чем и прежде всего с Белорусью. И пусть сравнит количество КРС, свиней и т.д. в РСФСР и РФ. И вот тогда всё станет ясно. Я уже не говорю про количество трактаров, комбайнов и др.с/х техники. Большенству россиян не интересно, в каком состоянии находится экономика Украины. Нас интересует собственная страна. Не надо искать соринку в чужих зрачках, для начало надо вытощить бревно из своих.Александр ТрофимовЛёха,учи русский!Алексей ГригорьевА мы с вами на ты перешли? Или вас культуре не учили?кормчийВы Алексей из общества всёпропальщиков ? У таких всегда либо суп жидкий , либо жемчуг мелкий .Игорь КузнецовБелоруссия как "заповедник" и выживает в таких условиях за счёт России. Я работал "по разнарядке" в колхозах 3 летних месяца. Сохраняли з/п в ЦКБ, ещё и зарабатывал под КИРом, строил заборы и крыл крыши ферм. Ужас как относились к материалам - не моё же, государственное, ещё дадут. Как можно было посылать осенью в овощехранилище из ЦКБ инженеров? Ладно меня, я был старший лаборант тогда...ААнатолийАлексей, а что Вы знаете об аграрном секторе России. Тем более Белоруссии. Аграрный сектор Белоруссии рос как на дрожжах благодаря России. Сто комплексов скотоводческих закупленных на кредиты, благодаря нефти и газу из России. И когда Лука начал, заржавев в величии своём, х...ю молоть, его тормознули. И началось! А кончилось майданом минским. Забегал, запричитал, автомат схватил, чилийца начал из себя изображать. Нам не спускать глаз с этого Великого Белоруса надо. Вот Макея вызвали в Москву, еще одного многовекторника. Пусть послушают и скажут прямо , не намеками, то что надо сказать. Просто потребуют. Иначе под жопу и вон. Вместе с Лукой. Донбасс научил. Других Донбассов нам не надо. И только так. Кстати, не хотят запускать СП2 - и не надо. Повременим. До нужной цены.Людмила РедькоАга, посылали нас в советское время работать по разнарядке на молзавод. Мамадорохая, что там творилось! Стеклянные бутылки грузили навалом, вы представляете сколько там было боя, не менее 50%! Не свое ведь, плевать, еще привезутлюдмилаНе знаю, где вы там работали. Но нас посылали не экскурсию и лично видела и порядок и правила погрузки и даже накормили молочкой. Вы ,наверное, плакальщица со времен Союза?Людмила РедькоЯ не знаю что вы видели на экскурсии, но нас из управления молочной промышленности отправляли работать на молзавод, я глазам своим не поверила, когда увидела как поступают молочные бутылки - охапки, перевязанные проволокой, как дрова. Наша задача была отделить бой от целых. Боя было не меньше 50%EEugene69072Ему некогда заниматься таким "пустяком".))Николай СмирновСоветская Россия подняла и содержала все эти захолустные окраины Российской империи, у них появилось преувеличенное мнение о собственной значимости, настало время избавления от иллюзий.Олег РудьКак только крыть нечем, сразу ссылка на безграмотность!))) а по делу: ни каких поблажек начинающим фермерам! Купил трактор, сразу налоги душат: на технику, на товар... а фермер ещё урожай не собрал.Игорь КузнецовПо льготной программе фермеры могут получить кредит по ставке до 5 процентов годовых, на обычных условиях - 10-15 процентов годовых. В рамках льготной программы краткосрочные и инвестиционные кредиты востребованы клиентами в равной степени. Просто посмотрите льготные кредиты в комбанках. Можно найти и под 3% годовых. Есть и целевая программа «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», предусматривающая льготные условия кредитования.ААнатолийРудь, Вы со знанием дела пишете, или отметиться решили? Если отметиться - то считайте отметились. И не пишите больше на эту тему.ВПВалерий ПантелеевПодскажите такой коммерческий банк который будет работать в убыток себе. Буду признателен. Ещё: при попытке организовать по кооперации сепараторный пункт по типу колхозного, -- мама не горюй от чиновников до приёмщиков.александр петровЧитаешь ком-ты и удивляешься! Да фермерские хозяйства это не панацея. Дай Бог, что бы они себя и свои семьи обеспечивали производимой продукцией. Стране нужны агрокомплексы на 10-15 тысяч голов с расположенными рядом современными перерабатывающими заводами. А это уже фермеру не под силу. Мало того, нужно восстанавливаь деревню. Современную деревню на 1500-2000 двух этажных современных домов с приусадебным участком, со всей инфраструктурой, дорогами, газификацией, школами, детскими садами, больницами, современным оборудованием и зарплатами от 60 000 рубликов. И давать эти домишки как при СССР.Отработал в агрокомплексе 15 лет - дом твоя собственность! И люди поедут туда. Но для этого нужна гос.программа и вливания бюджетных средств. Стране нужны современные машиностроительные, тракотрные заводы. Да, что то у нас строится. Скажем на всю страну за 20 лет 1-2 агрокомплекса и крики ура пацриотов что они победили!! Да таких комплексов должно быть по 10 штук в каждой крупной области! Это и современные рабочие места, и экологический чистый продукт, и работа строительным компаниям и другим. Это и есть развитие экономики страны. Но пока там в высоких "кибинетах" собрались не государственники и созидатели и "булгахтера" этого не будет. И народ от безнадеги будет переть в мегаполисы, окончательно запуская окраины. Сконцентрировав все население в этих мегаполисах. Но ни кто не думает о том, что в случае конфронтации с нашими "закоренелыми партнерами" и запуском в эти мегаполисы заразы, можно считать что страны больше просто нет. Потому как в мегаполисах сконцентрировано до 90% населения страны. Приходи и пользуйся. Это пагубная политика для страны.Александр ШмелевТёзка, а Вы в деревне жили году этак в 1950-1960 ? Почему по-Вашему деревня начала опустевать ? Основная причина - отсутствие путей сообщения для новых видов транспорта.. И не нужно рассказывать о дураках и дорогах !! В России, да и в СССР качество дорог вполне удовлетворяло тогдашние виды транспорта, тройки скакунов и табуны тяжеловесов, а вот для послевоенной техники наши дороги оказались слабоваты и погибли под колёсами грузовых студобеккеров. И сейчас люди с удовольствием жили бы в деревне, если бы это были действительно посёлки на 1500-2000 жителей. Но ведь и расстояние между ними будет 30-50 км, а без авто к тёще на блины частенько не съездишь...Сергей Федосеевхуто-хуто-рянка...Комментировать
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