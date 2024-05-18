Финские власти придумали, как отнять квартиры у россиян. Речь идет о лицах, которые не могут оплатить коммунальные платежи.
Финские власти придумали, как отнять квартиры у россиян
Комментарии
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Владислав Владислав
Мда, финны совсем забыли, кто их спас в свое время от шведов. Зря, видимо ...
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17 час.
вп
владимир першиков
Кому только русские не помогали ответка одна нехрен помогать о своих забоиться надо
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16 час.
Евгения Болотова
Выходит всё же, что надо смываться туда, где твои хоромы, ни то отберут... Ну, а Российские неплатежи, если не успел продать, звёздочке простят...
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16 час.
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