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Количество пользователей запрещенного Instagram* в России сократилось на четверть

Количество пользователей запрещенного Instagram* в России сократилось на четверть

В это время аудитория Telegram и «ВКонтакте» продолжает расти.Аудитория соцсети Instagram*, принадлежащей запрещенной в России корпорации Meta*, продолжает уменьшаться после блокировки социальной сети в стране.

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