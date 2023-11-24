Количество пользователей запрещенного Instagram* в России сократилось на четверть

В это время аудитория Telegram и «ВКонтакте» продолжает расти.Аудитория соцсети Instagram*, принадлежащей запрещенной в России корпорации Meta*, продолжает уменьшаться после блокировки социальной сети в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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