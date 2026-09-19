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Владимирские новости

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Прокуратура Коврова добилась выплаты 600 тысяч алиментов

Прокуратура Коврова добилась выплаты 600 тысяч алиментов

Прокуратура выявила бездействие приставов, которые не направили вовремя постановление об обращении взыскания на зарплату должника.

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