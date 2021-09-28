Daily Storm

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Медведев посчитал очень солидным результат «Единой России» на выборах в Госдуму

Медведев посчитал очень солидным результат «Единой России» на выборах в Госдуму

Зампред Совета безопасности отметил, что это партия реальных делЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что результат партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму является очень солидным, но это не значит, что люди всем довольны.

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