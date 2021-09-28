Медведев посчитал очень солидным результат «Единой России» на выборах в Госдуму

Зампред Совета безопасности отметил, что это партия реальных делЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что результат партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму является очень солидным, но это не значит, что люди всем довольны.
Зампред Совета безопасности отметил, что это партия реальных делЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что результат партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму является очень солидным, но это не значит, что люди всем довольны.
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