От морозов к теплу: какая погода ожидается в Приморье на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ФедералПресс. В первые дни следующей недели, 17 и 18 марта, Приморье окажется под влиянием высотной ложбины, а у поверхности земли установится область пониженного атмосферного давления.
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