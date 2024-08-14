Водитель Tesla, сбивший насмерть мотоциклиста, включил автопилот FSD и смотрел в свой телефон

Водитель Tesla Model S врезался в мотоциклиста, который погиб на месте происшествия. ДТП случилось весной, но только сейчас власти подтвердили, что владелец Tesla не только использовал технологию Full Self-Driving, но и смотрел в свой телефон, когда произошла авария.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии