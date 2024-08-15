Бойцы Росгвардии находят и уничтожают группы диверсантов в приграничье

Росгвардейцы внимательно прочесывают лесополосу. В любой момент можно заметить диверсионно - разведывательные отряды - противник не оставляет попыток действовать в приграничных районах мобильными группами.
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