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Бойцы Росгвардии находят и уничтожают группы диверсантов в приграничье

Бойцы Росгвардии находят и уничтожают группы диверсантов в приграничье

Росгвардейцы внимательно прочесывают лесополосу. В любой момент можно заметить диверсионно - разведывательные отряды - противник не оставляет попыток действовать в приграничных районах мобильными группами.

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