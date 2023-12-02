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В Республике Татарстан двое местных жителей признаны виновными в вымогательстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 21-летним жителям Арского района, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.

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