Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Поганов
    Пора понять , что у нас не СВО, а война со всеми вытекающими . Или воюем или торгуем .Раскрыт план "спа...
  • Влад Владимиров
    Это прямое нападение хохлов на нашу многострадальную Россию... Что к этому там приложило так же руку НАТО здесь ни у ...НАТО вызывают на ...
  • V K
    Да какая там, на хрен, месть?! Это позор национальный, и пока не начнем сбивать НАТОвские самолеты разведки и наведен...Месть за "Сергея ...

Война становится фатальной. НАТО подставило свои корабли под русские ракеты. Везде

Война становится фатальной. НАТО подставило свои корабли под русские ракеты. Везде

Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота "Сергей Котов". "После ударов по нашим кораблям в Чёрном море легитимными объектами для атаки становятся военные корабли НАТО в любой акватории", - считает русский философ Александр Дугин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Дугин считает правильно, теперь дело за тем, кто принимает решения и берет на себя ответственность! То есть за Президентом РФ. Не факт, что Президент РФ примет решение по ударам по НАТОвским кораблям, где бы они не находились. Это не по тому, что Президент РФ боится и идет у Запада на поводу. Возможно еще что то недозрело, возможно не все средства поражения(наши средства) не полностью укомплектованы, возможно еще что то. Ведь в 2014 году, когда Россия вернула себе Крым, мы не пошли в тот же Донбасс не по тому, что испугались, а по тому что НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ Западной ПИДЕРАСТИИ. Здесь может быть из разряда нечто подобного.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх