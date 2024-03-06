Военкор Коц сообщил, что ВСУ подбили корабль Черноморского флота "Сергей Котов". "После ударов по нашим кораблям в Чёрном море легитимными объектами для атаки становятся военные корабли НАТО в любой акватории", - считает русский философ Александр Дугин.
Война становится фатальной. НАТО подставило свои корабли под русские ракеты. Везде
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Дугин считает правильно, теперь дело за тем, кто принимает решения и берет на себя ответственность! То есть за Президентом РФ. Не факт, что Президент РФ примет решение по ударам по НАТОвским кораблям, где бы они не находились. Это не по тому, что Президент РФ боится и идет у Запада на поводу. Возможно еще что то недозрело, возможно не все средства поражения(наши средства) не полностью укомплектованы, возможно еще что то. Ведь в 2014 году, когда Россия вернула себе Крым, мы не пошли в тот же Донбасс не по тому, что испугались, а по тому что НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ Западной ПИДЕРАСТИИ. Здесь может быть из разряда нечто подобного.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии