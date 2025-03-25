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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели инструктажи дорожной безопасности в рамках социальной кампании «Весна без ДТП»

В Тюменской области в рамках социальной кампании «Весна без ДТП» сотрудники Госавтоинспекции провели с учащимися школ села Абатское инструктажи дорожной безопасности.

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