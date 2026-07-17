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Samsung ускорит запуск первого завода Yongin в крупнейшем чиповом кластере Южной Кореи

Samsung ускорит запуск первого завода Yongin в крупнейшем чиповом кластере Южной Кореи

Компания планирует начать работу первой фабрики в 2029 году вместо ранее ожидавшихся 2030–2031 годов на фоне роста спроса на ИИ-чипыSamsung Electronics может запустить первую фабрику в полупроводниковом кластере Yongin на 1–2 года раньше первоначального графика — в 2029 году вместо 2030 или 2031 года.

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