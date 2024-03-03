Вечер танго с живым оркестром в Сочи 🗓 8 марта, 21:00 📍 Курортный проспект, 50 📞 8(927)203-18-16 📍 1200₽ 🍷 Интересный Сочи.
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Вечер танго с живым оркестром в Сочи 🗓 8 марта, 21:00 📍 Курортный проспект, 50 📞 8(927)203-18-16 📍 1200₽ 🍷 Интересный Сочи.