В Ставропольское крае полицейские и общественники приняли участие в открытии Межрегионального антинаркотического форума «Союз 26»

В Центре знаний «Машук» г. Пятигорска начал свою работу Межрегиональный форум профилактических проектов и практик в сфере предупреждения наркомании и незаконного оборота наркотиков в молодежной среде «Союз 26».
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