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«Невидимый» фитнес, помада вместо румян и вода после сна: секреты красоты Кэмерон Диаз

«Невидимый» фитнес, помада вместо румян и вода после сна: секреты красоты Кэмерон Диаз

Голливудская актриса отказалась от изнуряющих тренировок, многоступенчатого ухода за кожей, сложного макияжа — и после 50 лет выглядит и чувствует себя едва ли не лучше, чем на пике карьеры .

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