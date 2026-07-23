Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине, заявили в МИД РФ, передает 23 июля телеграм-канал Украина.