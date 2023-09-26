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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Екатеринбургским чиновникам поднимут зарплаты

Структура мэрии Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, кардинально меняется. По данным агентства, в ближайшее время комитеты и управления станут департаментами (сейчас департаментов 12), это приведет к росту зарплат всех сотрудников — от начальников и их замов до рядовых специалистов.

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