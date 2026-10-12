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Царьград

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У штурмовиков нацгвардии Украины серьезные проблемы со снабжением под Харьковом

У штурмовиков нацгвардии Украины серьезные проблемы со снабжением под Харьковом

Проблемы со снабжением из-за отказа волонтеров возникли у штурмовиков нацгвардии Украины.23-й отдельный штурмовой полк Национальной гвардии Украины столкнулся с нехваткой помощи от волонтеров.

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