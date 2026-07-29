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Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая»

Российский центровой Кирилл Елатонцев получил предложение от «Дубая». Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, в подписании 24-летнего баскетболиста лично заинтересован главный тренер клуба Хавьер Паскуаль, ранее работавший в «Зените».

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