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Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра рекордного матча Овечкина

Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра рекордного матча Овечкина

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что опоздал с выходом на сцену на юбилейном концерте Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце из-за того, что смотрел матч с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

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