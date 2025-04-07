Киркоров опоздал с выходом на сцену из-за просмотра рекордного матча Овечкина

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что опоздал с выходом на сцену на юбилейном концерте Александра Буйнова в Государственном Кремлевском дворце из-за того, что смотрел матч с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.