Политика не отпускает // Какие страны и почему отказываются от международно-правового сотрудничества с Россией

Как стало известно “Ъ”, на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО) резко выросло количество отказов в международно-правовом сотрудничестве и экстрадиции обвиняемых по уголовным делам из других стран в Россию.
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