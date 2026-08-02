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Аргументы и Факты

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Spiegel: в руководстве ХДС допустили отставку Мерца после осенних выборов

Spiegel: в руководстве ХДС допустили отставку Мерца после осенних выборов

Руководство Христианско-демократического союза Германии (ХДС) не исключает, что после сентябрьских выборов в ландтаги (региональные парламенты) в трёх федеральных землях ФРГ канцлер страны Фридрих Мерц покинет свой пост, сообщил журнал Der Spiegel.

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