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Генерал Липовой ждёт развязки: "Киевский режим лихорадочно ищет выход"

Генерал Липовой ждёт развязки: "Киевский режим лихорадочно ищет выход"

Курская операция ВСУ изменила ситуацию на фронте, но не так, как ожидали в Киеве. Россия стала освобождать населённые пункты Украины один за другим.

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