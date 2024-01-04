Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-47. 4 января 2024
Комментарии
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Н
Нина
Про Сербию? Мало ей помогали,что можем. Милошевич сам сидел на 2х стульях, подставляться или мы виноваты? Давно бы не было ни одного балканского народа, если б не Россия. И не только их.
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13 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
.......Ибо хуситы вместо пугаться начали топить израильские корабли ракетами........ И что потопили???? Примеры.
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13 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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12 час.
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