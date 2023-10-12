На «Суперджете» впервые запустили двигатель ПД-8

Российский двигатель ПД-8 впервые запустили на самолете Superjet 100. На первом опытном образце воздушного судна, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, использовались франко-российские двигатели SaM146.
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