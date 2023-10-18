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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле

Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле

Евросоюз готовит новую программу бюджетной помощи Киеву, рассказала Урсула фон дер Ляйен Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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