Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за конфликта в Израиле

Евросоюз готовит новую программу бюджетной помощи Киеву, рассказала Урсула фон дер Ляйен Евросоюз не прекратит поддержку Украины из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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