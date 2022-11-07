ВСК показала, на каком этапе находится строительство онкологического центра в Туле

Военно-строительная компания (ВСК), занимающаяся строительством областного онкологического центра Тулы, представила видеоролик, в котором показано, на каком этапе находятся работы на данный момент.
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