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В Кузбассе 17 января от коронавируса скончалось ещё 7 пациентов

В Кузбассе 17 января от коронавируса скончалось ещё 7 пациентов

В Кузбассе отмечается рост заболеваемости и смертности от коронавируса, по состоянию на 15 января за минувшие сутки от COVID-19 скончались 7 пациентов при средней смертности 3-5 человек, а всего с начала пандемии ковид убил уже 1784 кузбассовца.

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