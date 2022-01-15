В Кузбассе 17 января от коронавируса скончалось ещё 7 пациентов

В Кузбассе отмечается рост заболеваемости и смертности от коронавируса, по состоянию на 15 января за минувшие сутки от COVID-19 скончались 7 пациентов при средней смертности 3-5 человек, а всего с начала пандемии ковид убил уже 1784 кузбассовца.