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Самолет ВВС США Boeing C-17 вылетел из Внуково

Самолет ВВС США Boeing C-17 вылетел из Внуково

Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 взлетел в московском аэропорту Внуково и направился в Ригу, следует из опубликованных вечером 25 августа данных портала FlightRadar24.

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