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Царьград

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Маттео Гендузи спровоцировал драку после матча с «Лионом»

Маттео Гендузи спровоцировал драку после матча с «Лионом»

Полузащитник «Фенербахче» Маттео Гендузи спровоцировал драку после матча Лиги чемпионов с «Лионом». Инцидент произошел после провокаций футболиста и атаки тренера вратарей «Лиона», Антонио Феррейры, на Гендузи.

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