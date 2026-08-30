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Референдум о переговорах с ЕС расколол Исландию

Референдум о переговорах с ЕС расколол Исландию

29 августа в Исландии состоялся референдум. На голосование был вынесен вопрос о том, следует ли стране возобновить переговоры о вступлении в Европейский Союз после многолетней паузы.

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