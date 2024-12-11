Оземпиковая нагрузка: кто зарабатывает на сером рынке лекарств для похудения

Объем серого рынка доставки лекарств из-за границы исчисляется миллиардами рублей. Нелегальный оборот одного только средства для похудения «Оземпик» может достигать 1,5 млрд в год, даже несмотря на наличие отечественных аналогов, выяснили «Известия».