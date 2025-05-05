Штраф до 20 000 рублей грозит участникам несогласованных автопробегов. В пресс-службе ГИБДД напомнили об ответственности за несанкционированные автопробеги на День Победы.
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Штраф до 20 000 рублей грозит участникам несогласованных автопробегов. В пресс-службе ГИБДД напомнили об ответственности за несанкционированные автопробеги на День Победы.