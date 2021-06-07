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Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина

Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина

Речь президента России Владимира Путина о Курилах в рамках ПМЭФ-2021 вызвала резонанс в японских СМИ.

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Андрей Викторов
Есть такая песня - МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН, так в ней слова, а из песни слов не выкинешь. Слова как раз про Японию и про то, что "..ЗА САХАЛИН ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ, А НА КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ СПАСЛОСЬ 143 ЯПОНЦА И 30 ТЫСЯЧ ЧЕРЕПАХ..." Если Япония попытается силой решить проблему с захватом части территории РФ - островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Малой Курильской гряды(географичечского объекта Хобомаи нет ни на одной карте РФ, значит В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ), то сама Япония, как географический объект очень не долго просуществует. от 7 до 10 водородных боезарядов взорванных даже не на территории Японских островов, а рядом с ними, прекратят физическое существование государства Япония. По этому самураи должны радоваться тому, что у них есть и тихо дрочить в кулачек.

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