В России назвали сумму ущерба от хищений маткапитала на неродившихся детей

Ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил не менее 1 миллиарда рублей, сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко .
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