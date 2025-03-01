«Московская масленица»: забавы в кинокластере «Москино»

Здесь же можно попробовать блины, приготовленные по разнообразным рецептамВыходные — идеальное время для посещения фестиваля «Московская масленица» в кинокластере «Москино», где каждый найдет развлечение по душе.
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