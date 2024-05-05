Концерт «Гитары в строю» с SHAMAN можно будет посмотреть онлайн

Гала-концерт форума «Гитары в строю» начнется в 18 часов по самарскому времени в воскресенье, 5 мая.В Самарской области с 1 по 5 мая 2024 года происходит масштабное международное событие в сфере культуры - форум деятелей искусства под названием "Гитары в строю".